15 жителей воронежского села выбрали денежную компенсацию за пострадавшее во время перестрелки 24 июня имущество

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По уточненным данным, в результате перестрелки 24 июня 2023 года в селе Елизаветовка Павловского района Воронежской области пострадали 27 домовладений. Это дома, хозяйственные постройки, теплицы. Часть собственников в момент ЧП были в отъезде и смогли оценить и заявить об ущербе позже. По решению губернатора, все пострадавшие получат от государства компенсацию.

15 собственников выбрали денежное возмещение ущерба. Еще 12 – согласились на ремонт. Два дома к этому моменту уже отремонтировали.

Кроме построек пострадали и машины. Девять принадлежали частным лицам и три – организациям. С ними по оценке ущерба работа продолжается.