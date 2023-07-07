Поход за Кубком России воронежский «Факел» начнет домашним матчем с «Сочи»

Воронежский клуб попал в группу «А» вместе с ЦСКА, «Оренбургом» и «Сочи». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Как известно, наш «Факел» попал в группу «А» вместе с ЦСКА, «Оренбургом» и «Сочи». В 1-м туре воронежцы примут южан на своем поле. Матч состоится 26 июля, начало в 18:30.

Расписание остальных матчей воронежского клуба в Кубке России-2023/24:

Группа «А». 2-й тур. ЦСКА – «Факел». 9 августа, 18:30.

Группа «А». 3-й тур. «Факел» - «Оренбург». 29 августа, 17:15.

Группа «А». 4-й тур. «Оренбург» - «Факел». 19-21 сентября. Точная дата и время определятся позднее.

Группа «А». 5-й тур. «Факел» - ЦСКА. 3-5 октября. Точная дата и время определятся позднее.

Группа «А». 6-й тур. «Сочи» - «Факел». 31 октября – 2 ноября. Точная дата и время определятся позднее.

В плей-офф выйдут две лучшие команды группы.