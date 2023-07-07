В Центральном парке Воронежа спускают воду из пруда

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

В Центральном парке Воронежа («Динамо») начались работы по спуску воды из пруда. Как рассказали в городском управлении экологии, 3 июля подрядная организация приступила к ремонту водостока из озера в ручей.

Для этого на центральной аллее частично демонтировали плиточное покрытие. При разборе плитки рабочие обнаружили, что необходим еще и ремонт швов чаши водоема и, следовательно, - из него надо удалить всю воду.

Во время этих работ также проведут дополнительную очистку воды, сообщили в управлении экологии.