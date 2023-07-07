Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2023 10:29

В Центральном парке Воронежа спускают воду из пруда

Это необходимо для ремонта швов чаши водоема
Ирина КАЗАНИНА
Фото городского управления экологии

Фото городского управления экологии

Фото: Предоставлено

В Центральном парке Воронежа («Динамо») начались работы по спуску воды из пруда. Как рассказали в городском управлении экологии, 3 июля подрядная организация приступила к ремонту водостока из озера в ручей.

Для этого на центральной аллее частично демонтировали плиточное покрытие. При разборе плитки рабочие обнаружили, что необходим еще и ремонт швов чаши водоема и, следовательно, - из него надо удалить всю воду.

Во время этих работ также проведут дополнительную очистку воды, сообщили в управлении экологии.