У ранее судимого воронежского пенсионера нашли 400 граммов марихуаны

В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию по Таловскому району поступила информация о том, что ранее судимый за незаконный сбыт наркотиков 75-летний местный принялся за старое. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции. При осмотре его дома стражи порядка нашли пакеты с марихуаной весом свыше 400 граммов. Пенсионер признался, что сорвал в поле дикорастущую коноплю и заготовил ее для личного потребления. В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, у жителя Воронежской области изъяли почти 17 килограммов марихуаны. Он уверяет, что планировал использовать ее для приготовления компрессов.