Двух жителей Воронежской области обвиняют в попытке совершения теракта

Фото с сайта воронежского СУСКа Фото: Предоставлено

Следователи завершили расследование обстоятельств подготовки террористического акта на территории Бобровского района Воронежской области. Фигурантами по уголовному делу проходят два местных жителя в возрасте 19 и 23 лет. Их обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, умышленном уничтожении чужого имущества и покушении на террористический акт.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 сентября 2022 года они прибыли к трансформаторной подстанции в Бобровском районе для ее поджога, взяв с собой четыре бутылки с заранее изготовленной ими зажигательной смесью. Однако реализовать задуманное им помешали сотрудники полиции.

Обвиняемым также предъявили попытку поджога автомобиля с символикой в виде буквы «Z». Кроме того, они в июле 2022 года в том же населенном пункте сожгли автомобиль, принадлежащий представителю этнической группы, к которой обвиняемые относились негативно.

В ходе предварительного следствия из обвиняемых признал вину в полном объеме, его подельник – частично. Сейчас оба содержатся под стражей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.