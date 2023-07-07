Царев назвал условия для дальнейшего успеха использования биометрического эквайринга

Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках дискуссии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России рассказал об успешном внедрении банком биометрии как способа бесконтактной оплаты и назвал условия для дальнейшего успешного использования биоэквайринга.

По его словам, ключевой тезис банка – это инновация и необходимость придумывать каждый день что-то новое. Именно это является драйвером и успехом.

«На мой взгляд дальнейший успех использования биометрии будет зависеть от того, будут ли учтены те основные элементы, в которые мы, лично я верю. Первый и самый простой – удобство опыта. То есть клиентский путь и насколько легко или сложно будет ту или иную биометрию собрать или использовать. Вторая часть связана с клиентом-юридическим лицом. Если мы говорим, что биометрия и терминал, который ее принимает, будет стоить условно 400 условных единиц, то объективно это вопрос экономики. Да, это здорово, но вопрос будет цены. И степень применения или неприменения технологии будет зависеть от того, насколько она экономически будет выгодны поставщикам. Поэтому на мой взгляд, основной вызов для нас всех на сегодня в биоэквайринге – это вопрос цены. Если это будет дорого – вопрос, кто заплатит. Второе, что мне кажется важным, мы сейчас данные передаем в Единую систему, но перед этим мы у клиента спрашиваем, согласен ли он на передачу. Для нас принципиальный вопрос – согласие клиента, готов он передавать или нет», - объяснил Царев.