Грабитель протащил воронежскую пенсионерку по земле за ручку сумки

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже полицейские задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в совершении грабежа. Июньским вечером на территории садового товарищества в Советском районе он напал на 69-летнюю пенсионерку. Злоумышленник схватил за ручки сумку, которую та держала, и попытался выхватить.

- Удерживая ручку сумки, женщина потеряла равновесие и упала. Злоумышленник протащил потерпевшую несколько метров по земле, после чего выдернул сумку, в которой находилось около 3 тысяч рублей и мобильный телефон. С похищенным нападавший скрылся, - рассказали в ГУ МВД по области.

Оперативники смогли установить личность подозреваемого и задержать его по месту проживания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.