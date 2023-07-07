Юрий Гущин официально вступил в должность руководителя ГО и ЧС по Воронежской области

Фото с сайта казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» Фото: Предоставлено

Юрия Гущина официально утвердили в должности директора казенного учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области». Приказ о назначении вступил в силу 7 июля 2023 года.

Юрий Гущин родился в 1972 году в Воронеже и окончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД РФ по специальности «Пожарная безопасность», Академию ГПС МЧС России, Институт развития академии ГПС МЧС России, а также был награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», медалями «За отличие в службе» III, II и I степени. С сентября 2017-го по июль 2022-го года занимал должность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Воронежской области.