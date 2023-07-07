Следователи не нашли нарушений при застройке склона в переулке Белинского в Воронеже

Такие трещины появились в несущих стенах соседних домов после начала строительства многоэтажки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежский СУСК по итогам проверки не нашел нарушений закона при точечной застройке склона на переулке Белинского, 9. Напомним, в ведомство обратились местные жители после того, как их дома начали лопаться из-за соседства со строительной площадкой пятиэтажного дома, а многотонные грузовики повредили водопровод на грунтовом проезде к ней. Новостройку возводят на том месте, где больше 10 лет назад провалился под землю частный дом.

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления в действиях неустановленных сотрудников Администрация Воронежа». Вместе с тем материал по проверке фактов нарушения безопасности при ведении строительных или иных работ выделили в отдельное производство.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.