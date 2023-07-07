В первом матче межсезонья-2023 воронежский «Факел» обыграл тамбовский «Спартак»

Накануне, 6 июля, воронежский «Факел» провел первый спарринг в рамках подготовки к сезону-2023/24. На своем поле «неугасамые» дважды поразили ворота тамбовского «Спартака». По разу «волков» огорчил Максимов и Долгов (с пенальти). Итог – 2:0 в пользу «Факела». Отметим, что встреча проходила в закрытом режиме.

– Задача была – получить нагрузку, - подвел итог поединку наставник воронежского клуба Вадим Евсеев. - Поэтому парни сыграли по тайму. Получили игровое время футболисты, которые еще недавно были в МФЛ, это Андрей Ивлев и Абдула Багамаев. Они показали качественную игру. И пусть против клуба второй лиги, но видно было, что есть техническое оснащение и понимание игры. Поэтому парни продолжат работать с нами.

По словам тренера, физически всей команде было тяжело, ведь его подопечные проделали большой объем работы за десять дней.

- И впереди еще много работы по перестроениям, по взаимодействию в группах. Не хватало взаимопонимания в переходных фазах.

Следующий спарринг воронежцы проведут 9 июля в Ростове с местным одноименным клубом. А первый домашний матч сыграют опять же с клубом Валерия Карпина 15 июля.