В Воронеже в столкновении «Жигулей» и маршрутного автобуса погиб один человек

По предварительным данным, накануне, 6 июля, примерно в 6:40 у дома №12а по улице Хользунова в Воронеже 79-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2105, двигался со стороны ул. Антонова Овсеенко в направлении ул. Владимира Невского. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

При перестроении он не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения, врезался в опору ЛЭП, после чего столкнулся с автобусом «ПАЗ» под управлением 43-летнего воронежца.

В результате ДТП водитель «Жигулей» получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии от полученных травм скончался. На момент столкновения в автобусе (маршрут № 58) находилось 20 пассажиров, никто из них не пострадал. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.