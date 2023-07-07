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НовостиОбщество7 июля 2023 6:20

Панинский район Воронежской области возглавил Андрей Кичигин

До этого он курировал сферу ЖКХ в Новоусманском районе
Алексей СЕРГУНИН

Андрей Кичигин победил в конкурсе на должность главы Панинского района. Об этом сообщила пресс-служба Новоусманского района.

Глава Новоусманского муниципалитета Дмитрий Маслов уверен, что его коллеге пригодится опыт по реализации множества проектов по строительству социальных объектов и благоустройству общественных пространств.

Напомним, что Андрей Кичигин с февраля 2020 года до настоящего времени работал заместителем главы Новоусманского муниципального района, курируя вопросы ЖКХ, строительства и благоустройства.