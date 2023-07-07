Панинский район Воронежской области возглавил Андрей Кичигин

Андрей Кичигин победил в конкурсе на должность главы Панинского района. Об этом сообщила пресс-служба Новоусманского района.

Глава Новоусманского муниципалитета Дмитрий Маслов уверен, что его коллеге пригодится опыт по реализации множества проектов по строительству социальных объектов и благоустройству общественных пространств.

Напомним, что Андрей Кичигин с февраля 2020 года до настоящего времени работал заместителем главы Новоусманского муниципального района, курируя вопросы ЖКХ, строительства и благоустройства.