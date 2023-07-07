Воронежский Роспотребнадзор назвал шесть пляжей, на которых не стоит купаться

Фото пресс-службы регионального Роспотребнадзора.

По результатам лабораторных исследований в шести местах отдыха в Воронеже качество воды не соответствовало гигиеническим нормативам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Список мест, в которых лучше не купаться:

- на левом берегу водохранилища южнее автодороги М-4 «Дон» в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж; - у парка «Дельфин», ул. Остужева, 2; - водохранилище, место отдыха у воды, прилегающее к парку «Алые паруса» по адресу: ул. Арзамасская, 4л; - наб. Авиастроителей, д. 4л - превышение ХПК в 1,32 раз; - «Боровое» на берегу реки Усмань; - «Сосновый бор» на берегу реки Усмань ул. Пляжная, 1В.

В каждом из шести мест отдыха зафиксировано превышение химического потребления кислорода (ХПК). Это характеристика степени загрязнения водоема органическими веществами как природного происхождения, так и техногенного.

Санитарные врачи обратились к мэру Воронежа с просьбой установить таблички с информацией о несоответствии качества воды водных объектов и рекомендациями населению не купаться в указанных местах.