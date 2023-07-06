Коллеги поздравили с Днем любви и верности многодетную полицейскую семью

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В Воронеже с Днем семьи, любви и верности поздравили многодетную семью полицейских. Замначальника городского отдела полиции № 5 майор полиции Сергей Калинин и представитель Общественного совета при УМВД Юлия Анохина пришли с подарками в гости к Алексею и Ольге Гамазовым. Супруги уже больше 13 лет вместе. А познакомились они в 2002 году, когда пришли на службу в ОВД.

Алексей Вениаминович сейчас - майор полиции в отставке, ветеран боевых действий, в прошлом году вышел на заслуженный отдых. Он долгие годы служил в ГИБДД, выезжал в служебные командировки, имеет ведомственные награды. А его супруга - капитан полиции, прошла путь от сержанта патрульно-постовой службы до руководителя группы делопроизводства и режима отдела полиции № 5, где и служит по настоящее время.

У Гамазовых образцово-показательная семья! Они воспитывают троих детей. Их младшая дочка Лиля пока ходит в детский сад и мечтает стать известной гимнасткой. Старшая Вероника собирается работать экономистом - сейчас учится в Воронежском филиале РЭУ имени Плеханова. Сын Федор перешел в третий класс, одновременно учится в музыкальной школе по классу фортепиано.

- Перенял папины гены, - шутит Ольга Алексеевна, - муж 12 лет играл в школьном оркестре на трубе.

Гамазовы любят путешествовать, возиться на даче, вместе готовить интересные блюда к приходу гостей, воспитывать питомцев - у них целое семейство котиков сфинксов. Алексей Вениаминович надеется приобщить к своему увлечению парашютным спортом домочадцев. Однако пока жена с сынишкой испытали себя только в условиях аэродинамической трубы.

Прибывшие с поздравительной миссией гости пожелали воронежской полицейской семье беречь друг друга, радоваться каждому дню и гордиться успехами своих детей.

- Семья - это тепло и забота, это жизнь и любовь. Желаю только вместе преодолевать трудности, защищать друг друга, помогать и всегда хранить в сердце верность. Пусть в вашей семье все будет хорошо, пусть каждый день будет дарить радость. И пусть ваша семья будет крепкой и здоровой, - пожелала представитель Общественного совета Юлия Анохина.