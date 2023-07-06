В селе под Воронежем молния ударила в жилой дом

Непогода не на шутку разыгралась в Воронежской области. Утром 6 июля в дом в Нижнедевицком районе ударила молния. Тушить строение вызвали пожарных.

- Сообщение о загорании поступило в 6.32. В селе Синие Липяги в дом ударила молния. В нем на этот момент жителей не было. В результате пожара сгорела кровля по всей площади, в комнате огонь повредил натяжной потолок. Также сгорела пристройка площадью 7,5 кв метров. Пожар потушили в 7.00 два пожарных расчета, - сообщили в КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность».

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, другой удар молнии в Воронежской области закончился трагедией: 3 июля в селе Нижний Икорец во время грозы погибла женщина, а ее годовалый сын и сестра с племянницей попали в больницу