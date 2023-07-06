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НовостиПроисшествия6 июля 2023 16:00

Под Воронежем 15-летний подросток угнал ВАЗ-2112

Его быстро отследили по камерам
Ярослав ИВАНОВ

В Богучарском районе оперативно владельцу вернули угнанный автомобиль. 47-летний хозяин ВАЗ-2112 заявил 5 июля в полицию о хищении машины, которая была припаркована у дома.

Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения установили маршрут передвижения авто и его местонахождение. Далеко скрыться юный угонщик не успел, 15-летнего учащегося одного из местных образовательных учреждений, подозреваемого в завладении чужим автомобилем, задержали по горячим следам. Он сразу признался в содеянном сотрудникам ПДН, но о мотивах своего преступления говорить отказался. Теперь ему придется ответить за угон.