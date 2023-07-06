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НовостиОбщество6 июля 2023 15:54

В Воронеже продают завод почти за миллиард рублей

Информация появилась на сайте бесплатных объявлений
Ярослав ИВАНОВ
скриншот

скриншот

В Воронеже выставили на продажу завод. Предприятие находится на земельном участке промышленного назначения на улице Малаховского, 51, площадью 1,9 га. Информацию выставили на сайте бесплатных объявлений. За завод просят 975 млн рублей, все документы готовы.

Предприятие по изготовлению металлоконструкций имеет производственные цеха, склады, офисные помещения, парковку для сотрудников. На объекте есть газовая котельная мощностью 1,2 мВт, водоснабжение, трансформаторная подстанция, видеонаблюдение, территория охраняется ЧОПом.