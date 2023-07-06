Под Воронежем у пьяного водителя без прав арестовали автомобиль

В Хохольском районе сотрудники ДПС задержали злостного нарушителя ПДД. Автомобиль «Ауди-100» инспекторы дорожно-патрульной службы остановили вечером на 18-м километре автодороги «Воронеж-Малышево-Гремячье»: внимание полицейских привлек тот факт, что машина совершала странные маневры, хаотично двигаясь по проезжей части.

За рулем автомобиля находился 62-летний местный житель, который имел нетрезвый вид.

- Полицейские провели освидетельствование на месте с использованием алкотектора «Юпитер», у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения - в выдыхаемом воздухе содержалось наличие этилового спирта в количестве 1.306 мг/1 л. В ходе проверки выяснилось, что мужчина уже дважды за последние полгода управлял автомобилем в нетрезвом состоянии: он был оштрафован на 60 тысяч рублей и лишен прав на три года. В связи с новым эпизодом водителя отстранили от управления машиной, а автомобиль поместили на спецтоянку. Протокол направили в мировой суд Хохольского района, который принял решение о наложении ареста на данный автомобиль, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.