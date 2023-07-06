Воронежский хор устроит концерт в помощь мобилизованным землякам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 июля, в День семьи, любви и верности, Воронежский хор имени Массалитинова даст большой концерт в Зеленом театре.

В программе покажут номера из «Золотого фонда» коллектива, такие как знаменитая «Калинка», Мордасовские частушки, «Воронежские хороводы», прозвучат популярнейшие русские народные песни. Большое место в этот вечер отведут произведениям патриотического содержания, которые звучат сегодня как никогда актуально.

Концерт будет благотворительным - все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на поддержку военнослужащих, мобилизованных из Воронежской области.

Начало в 18.00. 0+