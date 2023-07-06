В Воронежской области пострадавшего от удара молнии ребенка выписали из больницы

Один из детей, который пострадал от удара молнии в селе Нижний Икорец, выписан из Лискинской районной больницы. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в областном департаменте здравоохранения 6 июля.

Как мы ранее писали, малышу, который находился в райбольнице, всего один годик. Еще двое пациентов остаются в медучреждениях в Воронеже. Женщина - в Воронежской областной больнице №1 и ее дочь – в областной детской больнице №2. Они лежат в реанимационных отделениях в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в понедельник, 3 июля. В селе Нижний Икорец во время грозы у родника ударила молния. На месте погибла 37-летняя женщина, мама двоих детей. Ее годовалый сын и сестра с племянницей попали в больницу.