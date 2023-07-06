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НовостиОбщество6 июля 2023 12:10

В Воронежскую область после жары до +35 градусов придет похолодание

К началу следующей неделе на северо-востоке региона будет + 25
Евгения ФРОЛОВА
В Воронеже снова ливни

В Воронеже снова ливни

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Судя по всему, аномальной жары воронежцам пока ждать не стоит. Начиная с четверга, 6 июля, в столице Черноземья, а также в северо-восточных районах региона зарядят дожди. Температура воздуха опустится ниже +30.

Как рассказали в гидрометре области, в ближайшие два дня – в пятницу, 7 июля, и субботу, 8 июля, погоду в области определит юго-западный антициклон. А воскресенье, 9 июля, стоит ждать атмосферного холодного фронта.

Из-за этого в воскресенье обещают от +16 до +21, а днем – от +25 до +30. Местами пройдут дожди с грозами. А вот в южных районах региона будет также +35.