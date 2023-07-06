Жительница Воронежа за 55 тысяч рублей купила поддельные путевки на море

22 жителя Воронежской области 5 июля написали заявления в полицию на дистанционных мошенников. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более четырех миллионов рублей.

Воронежская пенсионерка стала жертвой мошенников, специализирующихся на дублировании сайтов. В итоге женщина отдала 55 тысяч рублей за поддельные путевки на Черное море. Дама еще в марте наткнулась в интернете на сайт, который предлагал дешевый отдых в отеле на морском побережье. Она оставила заявку и в этот же день с пенсионеркой связались по телефону, попросив оформить «раннее бронирование», чтобы получить скидку на проживание и питание. Женщина перевела деньги на указанный банковский счет. Но когда попробовала снова связаться, трубку никто не взял. Попытка написать в мессенджере тоже не увенчалась успехов: никто не ответил, а потом женщину и вовсе заблокировали. В итоге пенсионерка позвонила в отель и с ужасом узнала, что ни о какой брони они не знают, а женщина стала жертвой мошенников, оставив заявку не на официальном сайте гостиницы, а на сайте-двойнике.