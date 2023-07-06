За 2023 год звание «Ветеран труда» получили 634 жителя Воронежской области

634 жителям Воронежской области присвоено звание «Ветеран труда» с января 2023 года. Об этом сообщил региональный департамент соцзащиты.

Звание «Ветеран труда» дает право на получение мер социальной поддержки: в частности, в виде ежемесячной денежной выплаты и компенсации на оплату ЖКУ.

Как отметили в ведомстве, для присвоения звания требуется наличие одновременно двух оснований:

трудового стажа, необходимого для назначения пенсии по старости, или за выслугу лет: для мужчин 25 лет, для женщин - 20 лет;

государственной награды либо ведомственного знака отличия в труде.

Для присвоения статуса и оформления соответствующего удостоверения необходимо обращаться в отделение соцзащиты по месту жительства.