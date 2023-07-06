В детском лагере под Воронежем завершается обследование столовой и пищеблока

Фото - администрация Новоусманского района

В детском лагере «Юность» в Новоусманском районе, где зафиксировали вспышку кишечной инфекции, продолжают работу санитарные врачи. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета днем, 6 июля.

Сейчас там завершается обследование столовой и пищеблока.

Фото - администрация Новоусманского района Фото: Предоставлено "КП"

Также в администрации района не нашла подтверждения информация о том, что родителям не возвратят средства за неиспользованные дни детского отдыха.

- Это не соответствует действительности. Возврат будет осуществлен по заявлениям родителей, порядок в скором времени до них будет доведен, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что в ДОЛ «Юность» дети заболели кишечной инфекцией. Утверждалось о 10 случаях. Позже в администрации района пояснили, что болезнь определили у одного ребенка. Он госпитализирован. Еще у одной девочки есть признаки простуды. По требованию Роспотребнадзора ДОЛ приостановил работу. Но там на данный момент находится группа детей из ЛНР. Ребята отдыхают и записывают видео с требованиями их оставить в лагере.