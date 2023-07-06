Арестовали воронежца, подозреваемого в насилии над 11-летней падчерицей

Воронежца подозревают в сексуальном насилии над школьницей. Следователи регионального управления возбудили уголовное дело на 34-летнего мужчину по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 11-летней дочери сожительницы. Предполагается, что домогательства взрослого к ребенку длились несколько лет.

- Предварительно установлено, что противоправные действия мужчина совершал неоднократно в период с 2021 по май 2023 года в квартире дома, расположенного в Железнодорожном районе Воронежа. Мужчину задержали, он свою вину отрицает. По ходатайству следствия суд заключил фигуранта под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.