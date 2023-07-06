60-летнего воронежца осудят за призывы к насилию над участниками СВО и иностранцами

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Житель Воронежа окажется на скамье подсудимых за экстремистскую деятельность, которую он осуществлял через интернет. Мужчина в своих постах призывы к насилию над участниками СВО, представителями власти и над иностранцами. Об этом рассказали в пресс-службе Коминтерновского райсуда в среду, 5 июля.

По версии следствия у мужчины был мотив. Он испытывал идеологическую и политическую ненависть и вражду, что подталкивали его к экстремистским постам. Их 60-летний воронежец публиковал во «ВКонтакте» с марта 2021-го по январь 2022 года.

Злоумышленника вычислили. В отношении него возбудили уголовное дело о совершении публичных призывов к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему грозит до пяти лет колонии.