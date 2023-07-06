В Воронежской области ищут пропавшего больше двух недель назад 38-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

В Воронежской области волонтеры ищут пропавшего 38-летнего Александра Долгих. От мужчины нет вестей уже больше двух недель. Ориентировку на него опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» 5 июня.

Мужчина проживает в поселке Подлесный Верхнехавского района. 19 июня он вышел из дома и пропал. Связи с ним нет.

Известно, что его рост 185 см. Он худощавого телосложения, у него черные с проседью волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-серую футболку, серые длинные шорты, белые кроссовки и коричневую кепку.

Всех, кто что-либо знает о нем, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).