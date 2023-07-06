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НовостиПроисшествия6 июля 2023 9:49

В Воронеже директриса УК сама начисляла жильцам суммы в платежках за воду, обманув поставщика ресурсов на 1,4 млн рублей

За махинации в особо крупном размере женщине грозит до пяти лет заключения
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже выявили факт причинения имущественного ущерба поставщику ресурсов в особо крупном размере. Поймали на махинациях директора одной из управляющих компаний города. 33-летняя дама не заключила с поставщиком ресурсов договор на оказание услуг. Женщина самостоятельно производила начисления собственникам жилья за потребление холодной воды и прием сточных вод, сама печатала квитанции.

В результате с марта 2020 года по май 2022 года директор УК присвоила около 1,4 млн рублей, распорядившись деньгами не по целевому назначению.

Возбудили уголовное дело за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Фигурантке грозит до пяти лет заключения.