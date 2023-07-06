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НовостиОбщество6 июля 2023 9:09

В Воронеже ищут нуждающегося в медпомощи 58-летнего мужчину

Он пропал 2 июля
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже ищут 58-летнего Юрия Кузнецова. Нуждающийся в медпомощи мужчина пропал во время прогулки 2 июля. Ориентировку на него распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Известны приметы пропавшего Юрия Кузнецова. Он ростом около 160 см, нормального телосложения, у него седые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю футболку, синие джинсы. На ногах - черные ботинки.

Если вы располагаете информацией о его местонахождении, позвоните: 8-800-700-54-52 или 112.