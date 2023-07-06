В Воронеже грабитель среди бела дня украл 17 флаконов геля для ногтей в салоне

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который ограбил ногтевую студию на улице Генерала Лизюкова в Воронеже. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 6 июля.

Накануне об этом в дежурную часть сообщили сотрудницы. Мужчина зашел в помещение днем. Со стеллажа он схватил 17 флаконов геля для ногтей и побежал к выходу. Девушка попробовала догнать злоумышленника, но ему удалось скрыться. Ущерб составил около 9 тысяч рублей.

В кратчайшее время стражи порядка установили личность и местонахождение предполагаемого преступника. Им оказался неоднократно судимый за совершение краж и грабежей местный житель. Его задержали на территории Центрального района. В содеянном он признался и пояснил, что гель продал на стихийном рынке, а деньги потратил на приобретение наркотических средств. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».