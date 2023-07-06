В Воронеже 79-летний водитель легковушки сначала врезался в столб, а затем в маршрутку №58

Фото - ГУ МВД по региону

ДТП произошло в Северном микрорайоне Воронежа сегодня утром, 6 июля. ВАЗ-2105 вылетел на встречку, врезался в опору ЛЭП, а затем его отбросило в проезжающую мимо маршрутку № 58. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным полиции, авария случилась в час-пик, примерно в 07.00 на улице Хользунова. 79-летний местный житель на легковушке не справился с управлением, поэтому и выехал на встречную полосу. В автобусе ПАЗ в этот момент находилось 20 пассажиров. По счастью, никто из них не пострадал.

А вот предполагаемого виновника ДТП забрали в больницу. Медики зафиксировали у него телесные повреждения.

По данному факту полиция проводит проверку. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.