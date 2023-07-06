Группа детей из ЛНР остается в воронежском лагере, где произошла вспышка инфекции

Группа детей из Луганской народной республики остается в новоусманском лагере «Юность», где произошла накануне вспышка кишечной инфекции. Работа ДОЛ пока приостановлена, но учреждение не закрыто. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района 6 июля.

Там заверили, что дети находятся под постоянным наблюдением. Также в администрации пояснили, что симптомы кишечной инфекции выявили только у одного мальчика. Он в данный момент находится в больнице.

– Утром наблюдающие медики рассказали, что сейчас он в полном порядке. Еще одна девочка – с признаками простуды. От остальных жалоб на состояние здоровья не поступало, – подчеркнули в муниципалитете.

Напомним, ранее сообщалось, что в лагере зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Известно о десяти заболевших детях, один из которых госпитализирован.

Инцидентом занимается региональный СК, ход проверки взят на контроль прокуратурой области. Санврачи взяли пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции и смывы с объектов внешней среды.