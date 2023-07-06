Жителя Воронежской области будут судить за похищение и торговлю детьми

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Следственное управление по Ростовской области возбудило уголовное дело, фигурантом которого стал воронежец. Мужчину заподозрили в преступном сговоре с двумя жителями города Шахты с целью похищения и продажи детей. Инциденты случились в 2021 году. Об этом сообщили в СК региона.

Злоумышленники крали детей у многодетных женщин, находящихся в трудном материальном положении, и продавали их в цыганские семьи в разные регионы России. Известно, что жертвами стали три ребенка. Среди них - 10-месячный малыш и два мальчика в возрасте 3 и 7 лет. Их отправили в Свердловскую, Самарскую и Ульяновскую области.

По данным следователей, мужчины поясняли женщинам, что из-за ненадлежащих условий содержания и проживания детей срочно необходимо передать сотрудникам опеки. Таким образом они заставляли матерей подписать документы для придания законности своей преступной деятельности. В ходе расследования детей вернули родителям.

А злоумышленников обвинили в похищении несовершеннолетних и их купле-продаже. Максимальное наказание по статьям – 12 лет лишения свободы. К ответственности также привлекут троих покупателей. Уголовное дело в отношении воронежца выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.