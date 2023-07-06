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НовостиОбщество6 июля 2023 6:26

Движение двух троллейбусных маршрутов остановят в Воронеже до 16 июля

«Рогатые» не будут ходить девять дней
Источник:kp.ru

Движение двух троллейбусов временно приостановят в Воронеже. Речь идет о маршруте №7, курсирующем от ВГУ в Коминтерновский район и №99, также следующем от ВГУ до остановки «Владимира Невского». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 5 июля.

Там пояснили, что электротранспорт не будет ходить в течение девяти дней. Уже завтра, 7 июля, «рогатых» на маршруте не будет. Возобновят движение после 16 июля.

Неудобства связаны с тем, что возле Театра оперы и балета коммунальщики будут ремонтировать участок теплотрассы.