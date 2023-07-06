В воронежском райцентре мужчину будут судить за стрельбу в магазине из пневматического пистолета

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Житель Грибановского района выпил так, что надебоширил на две уголовные статьи. Теперь ему придется отвечать в суде за стрельбу из пневматического пистолета в магазине и порчу имущества в салоне красоты. Материалы дела поступили в райсуд.

В суде пояснили, что инцидент случился 2 января 2023 года. Пьяный мужчина прогуливался по Грибановке. Он явно был расстроен и в сердцах повредил фасад здания салона красоты, находящегося на территории центрального сквера. Дебошир трижды ударил ногой по двери, закрытой специальными ставнями. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей.

Но этого ему показалось мало. Он зашел в магазин и пристал к персоналу. Ему сделал замечание директор торгового объекта и попросил покинуть помещение. Сельчанин, разъярившись, открыл стрельбу из пневматики. По счастью, никто не пострадал.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по факту хулиганства (ч.2 ст.213 УК РФ) и умышленного повреждения имущества (ч.2 ст. 167 УК РФ). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.