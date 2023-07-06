Автомобилистам разрешат ездить по выделенкам на всех мостах в Воронеже

Схема движения, предоставлена мэрией Воронежа

На Северном мосту в Воронеже стартуют ремонтные работы. Поэтому принято решение его частично перекрыть. Об этом рассказали в мэрии 5 июля.

Во время ремонта путепровода движение машин переключат на другую сторону: там разместится по две полосы в каждом направлении. Поскольку в июле, согласно мониторингу, наблюдается наименьший автомобильный трафик, принято решение начать работы по обновлению асфальта. Начнутся они в ночь с пятницы на субботу 8 июля.

При этом движение по Северному мосту будет перенаправлено непосредственно в местах въезда и выезда. Водителям придется ориентироваться на временную дорожную разметку. Также появятся водоналивные барьеры.

В мэрии подчеркнули, что работы будут вестись круглосуточно. Завершить их планируют к концу месяца, если не подведет погода. А чтобы снизить нагрузку на Северный мост, автомобилистам разрешат движение по выделенным полосам на Чернавском и ВоГРЭСовском мостах, предназначенных для городского транспорта.