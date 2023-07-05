Воронежский «Буран» покинул игрок молодежной сборной России

Михаил Кабат. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Нападающий воронежского «Бурана» Михаил Кабат продолжит карьеру в системе СКА из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне Михаил сыграл за «ураганных» 45 матчей и набрал 12 очков (по шесть голов и результативных передач). Кроме того, в мае этого года Михаил в составе сборной России (до 20 лет) завоевал Кубок Будущего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, «Буран» пополнил обладатель Кубка Петрова-2018. Воспитанник орского хоккея защитник Кирилл Кремзер известен своим выступлением за родной «Южный Урал», ижевскую «Ижсталь», питерское «Динамо» и тюменский «Рубин».