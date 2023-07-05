У погибшей от удара молнии жительницы Воронежской области осталось двое сыновей

С Оксаной простились сегодня, 5 июля. Фото из соцсетей.

Трагедия случилась в Лискинском районе в селе Нижний Икорец 3 июля. От удара молнии пострадали четыре человека. Одна из них от полученных травм скончалась. Ею оказалась 37-летняя Оксана, мать двоих детей. Об этом «КП» рассказали близкие погибшей.

- Оксана была прекрасным человеком, замечательной мамой двух сыновей, любила жизнь и всех нас. Всегда улыбчивая и отзывчивая, - вспоминает ее подруга Юлия.

Оксана вместе с родными отправилась за водой к роднику. В это время началась гроза.

От разряда молнии пострадали сестра, племянница и годовалый сын Оксаны пострадали. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое. Она находится в ожоговом отделении областной клинической больницы №1. Один ребенок в данный момент проходит лечение в Лискинской районной больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй чувствует себя намного хуже, состояние оценивается как крайне тяжелое.

С Оксаной простились сегодня, 5 июля.