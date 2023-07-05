С 8 июля в Воронеже начнется ремонт покрытия Северного моста

Схема из телеграм-канала администрации Воронежа.

Работы по ремонту покрытия стартуют в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Воронежа. С 00:00 8 июля движение с одного направления будет переключено на другое. Транспортный поток, следующий из центра города в сторону левого берега, перенаправят на другую сторону – там разместится по две полосы в каждом направлении. При этом в период перекрытия по выделенной полосе будет разрешено двигаться всем машинам и автобусам.

Движение будет перенаправляться в местах въезда и выезда с моста – трассировку обозначат временной дорожной разметкой, а также отделят от места проведения ремонта водоналивными барьерами. По аналогии после выполнения ремонта покрытия на одной части моста движение будет перенаправлено на другую. На период работ, чтобы снизить нагрузку на Северный мост, разрешат движение по выделенным полосам на Чернавском и ВоГРЭСовском мостах.