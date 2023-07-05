Награды погибших в СВО воронежских бойцов передали их родным

Фото пресс-службы администрации Новоусманского района.

Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов вручил награды погибших в ходе СВО героев их родным. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Андрей Петрусев из Рождественской Хавы погиб в августе прошлого года, а Роман Власов из Новой Усмани – в феврале 2023-го. Они награждены Орденами Мужества за проявленные в бою отвагу и самоотверженность. Родным кавалера Ордена Мужества Александра Вахтина из Бабяково передали медаль «За боевые отличия».

- Благодаря таким, как Андрей, Роман, Александр, живет Россия, ни перед кем не склоняясь. А у нашего подрастающего поколения есть право на будущее, - подытожил Дмитрий Маслов.