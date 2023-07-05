В Воронеже появятся еще 15 приподнятых пешеходных переходов

Устройство еще 15 приподнятых пешеходных переходов в Воронеже обсудили на заседании комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения городской администрации. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе мэрии.

- Возле образовательных учреждений планируют обустроить восемь переходов, еще пять – в местах концентрации ДТП, - уточнил начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения и мониторинга за состоянием объектов улично-дорожной сети управления дорожного хозяйства Андрей Ларичев.

Всего с начала года в Воронеже установили 34 подобных объекта. Помимо этого, запланировано устройство 44 искусственных неровностей, из которых 26 разместят у образовательных учреждений.