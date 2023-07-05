В Воронеже скончался профессор аграрного университета Владимир Василенко

Владимир Василенко. Фото пресс-службы ВГАУ.

На 85-м году ушел из жизни старейший работник университета и агроинженерного факультета профессор Владимир Василенко. Об этом информирует пресс-служба ВГАУ. Он работал на кафедре сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей.

Владимир Васильевич родился в селе Белогорье Павловского района 29 марта 1939 года. Окончил факультет механизации сельского хозяйства воронежского СХИ в 1961 году. В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. Работал на кафедре сельхозмашин и в деканате в должностях от ассистента до профессора. В 2008 году защитил докторскую диссертацию. В 2012 году Владимиру Васильевичу присвоили почетное звание «Заслуженный профессор Воронежского государственного аграрного университета».