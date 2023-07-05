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НовостиПроисшествия5 июля 2023 15:11

Силовики нагрянули с обысками в воронежскую райбольницу

Главврач медучреждения попала под уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воробьевской районной больнице силовики провели оперативные мероприятия. Нагрянули правоохранители туда в рамках возбужденного уголовного дела о подлоге. Информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердил собственный источник.

Известно, что фигуранткой дела стала главный врач медучреждения Светлана К. Силовики провели в помещениях обыски и выемку документов.

Официально правоохранители не комментируют ситуацию. Предполагается, что главврача райбольницы подозревают в том, что она якобы подписала документы о проведенных в конце 2022 года ремонтных работах. Хотя они не были выполнены.