Силовики нагрянули с обысками в воронежскую райбольницу

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воробьевской районной больнице силовики провели оперативные мероприятия. Нагрянули правоохранители туда в рамках возбужденного уголовного дела о подлоге. Информацию корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердил собственный источник.

Известно, что фигуранткой дела стала главный врач медучреждения Светлана К. Силовики провели в помещениях обыски и выемку документов.

Официально правоохранители не комментируют ситуацию. Предполагается, что главврача райбольницы подозревают в том, что она якобы подписала документы о проведенных в конце 2022 года ремонтных работах. Хотя они не были выполнены.