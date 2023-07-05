В Воронежской области студентка украла более 100 тысяч рублей у своей бабушки

Когда бабушка уснула, подсудимая взяла ее телефон и в приложении банка оформила кредитку на 115 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

3 июля Калачеевский районный суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей 17-летней студентке, которая взяла кредит на свою бабушку. По данным правоохранителей, внучка украла 110 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, в январе 2023 года обвиняемая жила у пожилой родственницы. Когда бабушка уснула, подсудимая взяла ее телефон и в приложении банка оформила кредитку на 115 тысяч рублей. Из них 110 тысяч она перевела своей онлайн-знакомой, которой нужны были деньги на лечение. Как ими распорядились - до сих пор неизвестно.

Бабушке внучка ничего не сказала, и та, узнав, что на ее имя была оформлена кредитная карта, пошла в полицию. В итоге суд доказал вину студентки, и она вернула деньги. Осталось выплатить штраф.