Алкогольные посиделки в Воронежской области завершились поножовщиной

В ходе конфликта ранее судимая за воровство дама пырнула оппонента ножом в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Поворинскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставили 41-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Стражи порядка выяснили, что в ночь со 2 по 3 июля этого года потерпевший распивал алкоголь со своей 45-летней сожительницей. Между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого ранее судимая за воровство дама пырнула оппонента ножом в живот. Подозреваемую напугали собственные действия, и она самостоятельно вызвала «скорую».

Злоумышленницу задержали по месту проживания. Она полностью признала свою вину. Орудие преступления, одежда, а также другие вещественные доказательства были изъяты. В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемой грозит лишение свободы на срок до восьми лет.