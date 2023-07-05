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НовостиПроисшествия5 июля 2023 13:15

Пьяного воронежца на электросамокате арестовали на десять суток

Мужчина выдал себя тем, что осуществлял опасные маневры
Алексей СЕРГУНИН
После освидетельствования у нарушителя выявили алкогольное опьянение: наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,663 мг/л

После освидетельствования у нарушителя выявили алкогольное опьянение: наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,663 мг/л

30 июня в 22:00 на улице Титова у дома № 15 в Лисках инспекторы ДПС остановили электросамокат, которым управлял 46-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Злоумышленник осуществлял опасные маневры, чем и привлек внимание госавтоинспекторов.

После освидетельствования у него выявили алкогольное опьянение: наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,663 мг/л. В соответствии со статьей 12.8 ч.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления) нарушителя на десять суток отправили в изолятор.