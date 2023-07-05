В реке Хопер в Воронежской области утонул 14-летний мальчик

Фото воронежского СУСКа Фото: Предоставлено

Водолазы второй день ищут тело 14-летнего жителя Борисоглебская Воронежской области. Накануне, 4 июля, он вместе со своими шестерыми приятелями пошел купаться на берег реки Хопер, который местные называют «уголком». Здесь река делает поворот и течение закручивает водовороты. Кроме того, дно имеет резкие перепады глубины.

- Во время купания трое из парней стали тонуть, двум удалось самостоятельно выбраться на берег, а их товарища унесло течением, - рассказали в пресс-службе СУСКа.

Сейчас ведомство проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Тело ребенка до сих пор не нашли.

- Выехавшим на место следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и иные лица, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.