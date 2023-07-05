Пытаясь заработать, жительница Воронежа потеряла 635 тысяч рублей

После того как злоумышленник по телефону попросил женщину перевести еще 300 тысяч, она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вчера, 4 июля, в отдел полиции № 5 УМВД России по Воронежу обратилась местная жительница с заявлением о краже у нее 635 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Потерпевшая сообщила, что 20 июня этого года она зашла на один из сайтов, на котором предлагался быстрый заработок с минимальными вложениями.

Сразу после этого по телефону с ней связался мужчина, который сообщил, что для начала нужно перевести небольшую сумму, которая вернется женщине в ближайшее время. В течение двух недель она совершила ряд денежных транзакций на определенные суммы. Самая крупная из них составила почти 250 тысяч рублей. После того как злоумышленник по телефону попросил женщину перевести еще 300 тысяч, она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Всего за минувшие сутки на территории региона от действий мошенников пострадали 16 человек. Общий ущерб составил более четырех миллионов рублей.