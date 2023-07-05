Мэрия Воронежа отказалась от сдачи в концессию базы отдыха «Колос»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Муниципальную базу отдыха «Колос», расположенную на территории Кожевенного кордона, исключили из списка объектов, которым ищут концессионера.

Напомним, о решении передать место отдыха в концессию стало известно в декабре прошлого года. Предполагалось, что это позволит провести реконструкцию базы отдыха и привлечет к ней посетителей.

В задачи потенциального концессионера входило также восстановление и других муниципальных объектов. Причины отказа мэрии от аренды неизвестны.

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