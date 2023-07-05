Деньги до зарплаты в Сбере с начала года получили уже более 560 тысяч клиентов Черноземья

Более 560 тысяч зарплатных клиентов Сбера — жителей регионов Черноземья, уже воспользовались онлайн-продуктом банка «Деньги до зарплаты». Общая сумма выдачи с начала 2023 года превысила 1,6 млрд рублей

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн только для клиентов, получающих зарплату на карту или счёт в СберБанке. Продукт прост в оформлении — достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит её за две минуты и сразу же перечислит деньги на карту. Взять взаймы у банка таким образом можно от 1000 до 30 000 рублей. Потратить деньги можно на любые цели, вернуть их нужно будет после зарплаты, сумма спишется автоматически – напоминание о списании придет за два дня.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«В Черноземье более 175 тысяч организаций и предприятий являются участниками зарплатного проекта, и мы постоянно расширяем для них перечень дополнительных и выгодных предложений. Сервис Сбера «Деньги до зарплаты» с каждым месяцем становится все популярнее. Он значительно дешевле микрозаймов, условия – простые и прозрачные, а благодаря использованию технологий искусственного интеллекта, оформление в СберБанк Онлайн занимает считанные минуты».